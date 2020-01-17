وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

2020/01/17 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ توفى الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ”الشيخ عبدالقادر”، اليوم الجمعة ، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.كان إبراهيم فرح قد تعرض مطلع شهر يناير الجارى لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، وبعد ذلك تدهورت حالته […]

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