موقع ويكيبيديا يحذف السيرة الذاتية لرجل دين عراقي

2020/01/17 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذف موقع ويكيبيديا عربية، السيرة الذاتية للخطيب العراقي علي الطالقاني لاسباب لم يتسن لنا التعرف عليها.وقال الطالقاني في تغريدة تابعتها “يس عراق” إن “إدارة موسوعـة [ويكيبديـا]، تحذف السيرة الذاتيـة للسيد الطالقاني، من دون إبداء أي أسباب تُذكـر.!!”.تنويـهإدارة موسوعـة [ويكيبديـا].تحذف السيرة الذاتيـة للسيد الطالقاني،من دون إبداء أي أسباب تُذكـر.!!نشكُر للإستاذ (محمد […]

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