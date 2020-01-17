الخدمات النيابية: الاتفاقية ستؤدي الى نهضة كبيرة للبنى التحتية في جميع المحافظات

2020/01/17 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن الاتفاقية المبرمة مع الصين ستولد من خلالها نهضة كبيرة للبنى التحتية في جميع المحافظات.

وأوضح عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح، أن الاتفاقية تتضمن طرقا وسكنا وتشغيل مصانع، والكثير من المشاريع الاستراتيجية، أي نفط العراق مقابل البناء والاعمار، مبينا أنها ستقضي على الفساد، وكذلك على المشاريع الوهمية.

ونفى، وجود علاقة بين الاتفاقية الصينية وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مشيرا الى أن اتفاقية الصين هي اتفاقية بناء واعمار، بينما اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية اقتصادية أمنية، إضافة الى أن اتفاقية الصين تسمح لأية شركة عالمية بالدخول ضمن الاتفاقية لتنفيذ المشاريع.

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