استنكار بشأن الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية بذي قار

2020/01/17 | 18:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت نقابة المعلمين في ذي قار الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية.فيما دعت الى احترامها وعدم المساس بها.

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