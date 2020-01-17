ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضاني “فرصة تانية”

2020/01/17 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد “فرصة تانية” ، والمقرر أن تخوض به الموسم الرمضانى المقبل .و تدور أحداثه فى إطار إجتماعى رومانسى، حول “الفرصة التانية” فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الانسان.وتجسد ياسمين ، شخصية مهندسة كبيرة تدعى “ملك”، من […]

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