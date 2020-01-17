الجيش الامريكي يعترف و اخيرا بعدد الاصابات بعد الهجوم الصاروخي الايراني !

2020/01/17 | 18:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير/ كانون الثاني، على قاعدة في العراق تتمركز فيها […]

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