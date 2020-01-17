خامنئي يتحدث بالعربية بخطبة الجمعة

2020/01/17 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / خصص المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، جزءا من خطبة الجمعة التي يلقيها لأول مرة منذ 8 سنوات، للحديث باللغة العربية متطرقا فيها إلى العلاقات مع العراق.وقال خامنئي بالعربية: “إن مساع مغرضة هائلة بذلك لخلق نظرة سلبية بين الشعبين العراقي والإيراني وانفقت أموال ضخمة وجندت أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب […]

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