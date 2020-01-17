علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية الخفيفة

2020/01/17 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرف النوبة القلبية “الخفيفة”، والتي يطلق عليها طبيا اسم “احتشاء عضلة القلب”، عن طريق قطع جزئي لإمدادات الدم إلى القلب.طبيب القلب، جوزيف كامبل، قال لموقع Cleveland Clinic: “إذا قيل لك أنك مصاب بنوبة قلبية خفيفة، فربما يعني ذلك أن قلبك لم يتعرض لأعراض جسيمة ولا يزال يضخ الدم بشكل طبيعي”.ويتم تحديد […]

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