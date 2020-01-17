اتهامات تلاحق روحاني: آخر من يعلم في إيران

2020/01/17 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يحاول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدفاع عن نفسه إزاء الاتهامات التي تتوالى عليه، وتقول إنه آخر من يعلم بالتطورات الحرجة التي شهدتها إيران في الأيام الأخيرة.وخلال الأسبوع الماضي، اتهم سياسيون ومواطنون في إيران، روحاني بأنه لم يكن يدري السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة الأوكرانية قرب العاصمة طهران.وصرح الرئيس الإيراني، الخميس، خلال […]

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