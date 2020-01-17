ناشطون يودعون “عروس كربلاء” التي رحلت بظروف غامضة

2020/01/17 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نعى ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل المسعفة الشابة هدى خضير (23 عاما) التي شاركت في مظاهرات كربلاء ضد الطبقة الحاكمة.وقال موقع “رووداو” إن المسعفة تعرضت لرصاص مجهولين عند مغادرتها ساحة التظاهر في كربلاء، بينما شككت مصادر أخرى في أسباب وفاتها.وتفاعل مغردون مع وفاة خضير، التي ساهمت في علاج مصابين خلال […]

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