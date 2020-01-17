الخالصي يدعو الى استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب

2020/01/17 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا المرجع الديني جواد الخالصي إلى استمرار الحراك الشعبي الضاغط حتى تحقيق المطالب، و”رفض أي شكل من أشكال التلاعب بهذا الحراك سواء كان بأحياء موضوع الفيدرالية الزائف، او موضوع التقسيم الباطل، او بترشيح وجوه هي اصلاً محترقة وهي جزء من العملية السياسية الفاشلة، بل قد يكونون من افسد ما يكونوا فيها، وهذا هو المتركز الذي […]

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