مقرب من الصدر يوصي بترديد هذا الشعار خلال التظاهرة المليونية

2020/01/17 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوصى صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدر، الجمعة (17 كانون الثاني 2020) بترديد شعار "اخوان سنة وشيعة..



هذا الوطن ما نبيعه"، خلال التظاهرة المليونة التي دعا لها الصدر.

وقال العراقي في صفحته بـ"فيسبوك"، إنه "منذ الايام الاولى وقائدنا يحارب الطائفية فقد قاوم المحتل مع السنة المعتدلين وعلى خطى ابيه صلى خلفهم وامرنا بالصلاة معهم عاقب المسيئين الطائفيين من اتباعه".

واضاف :"قالها: صوت الشيعة والسنة المعتدلين لابد ان يعلو رفض ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه بشيعتهم وسنتهم بل كان مستعدا لحمايتهم، وفي حربه مع داعش طالب بحماية السنة المعتدلين كان مع جيران العراق معتدلا..لا تابعا ولا متبوعا".

واردف العراقي :"واليوم..



اذا كان شيعة العراق رافضين للوجود الامريكي في العراق فسنته كذلك فهم مطالبون بالاخلاص لبلدهم واكمال مشروع اخراجه من العراق بالطرق اللائقة، وما يصدر من بعض ساستهم او قنواتهم فهي لا تمثلهم اطلاقا".

وأكمل :"فهلموا تحت شعار: ((اخوان سنة وشيعة..



هذا الوطن ما نبيعه)) الى مظاهرة مليونية سلمية موحدة لا طائفية ولا حزبية بل عراقية محضة تجتمع فيها اطياف الشعب من اجل السيادة والاستقلال والحرية وعدم التبعية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) الى تظاهرة مليونية موحدة رفضاً للوجود الاميركي.

بعدها دعا الأمين العام لـ عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الأميركي.



فيما دعا النائب عن كتلة صادقون التابعة لـ"حركة عصائب اهل الحق"، نعيم العبودي، إلى ترك الاختلافات والنزول براية موحدة هي راية الوطن، حسب تعبيره.

وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي، فيما وجه رسالة للشعب العراقي.

بدوره رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، أن التظاهرة "المليونية" أول الغيث، فيما نبه إلى أن القادم عدم مبارحة مكان السفارة الأميركية.

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو تحالف الفتح النائب كريم عليوي، الجمعة، بان القواعد الامريكية في العراق تحولت الى سجون لجنودها.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "القواعد الامريكية تعيش رعب حقيقي، في العراق كل يوم لانه تدرك خطورة قرارات ترامب الاج

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، أن الولايات المتحدة الامريكية، لن تترك العراق ليكون ساحة خصبة لخصومها من اجل ان تحظى بالمغانم.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-متابعة

قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر/ أيلول.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعط

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