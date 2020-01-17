2020/01/17 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم غد السبت، إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"ندعو الإعلاميين الحضور غداً، إلى مقر الوزارة لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الأردني ايمن الصفدي".

وأعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، أمس الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأردني يزور العراق غداً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأردني يزور العراق غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).