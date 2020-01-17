حمدى عبد العزيز - روسيا لاتعرف سوي مصالح روسيا

2020/01/17 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز روسيا تبحث عن مصالح روسيا ، وكل مايحدث أن هذه المصالح قد تلتقي أحياناً بمصالحنا لحظة أن توجد نقطة ما تتقاطع عندها خطوط المصالح ليس إلا ، وهكذا أحيانًا أخري يحدث مثل هذا (الإلتقاء عبر نقاط التقاطع) مع غيرنا ، (بل وأحيانًا مع مصادر القلق والضرر بمصالحنا) وربما توجد نقط إلتقاء أعمق في هذا من نقاط التقاطع معنا ..فتركيا مثلاًنقاط الإلتقاء في هذه التقاطعات أهم وأكثر استراتيجية من مصر لأسباب ......

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