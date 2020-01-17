حماية وزير الشباب والرياضة تحتجز اعلاميين وتعتدي بالضرب على آخرين في اربيل

2020/01/17 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أحتجزت حماية وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، مراسل ومصور قناة الرشيد، واعتدت بالضرب على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر عقد في فندق شيراتون باربيل مساء الخميس.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مقدم برنامج حديث الملاعب لدى قناة الرشيد عمر رياض قوله ان “عناصر من حماية وزير الشباب والرياضة احمد […]

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