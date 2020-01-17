2020/01/17 | 18:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قليل..الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر بيانا صحفيا لتوضيح ابرز قرارات اجتماعه وخارطة الطريق المقبلة

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