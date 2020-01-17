مركز شرطة أبو عجل يعتقل تاجر مخدرات بميسان

2020/01/17 | 19:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلنت شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن القبض على تاجر مخدرات في قضاء قلعة سكر.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "مفارز مركز شرطة أبو عجل في قضاء قلعة صالح بميسان، وخلال إجراء الممارسات الامنية وتفتيش المركبات والمارين تمكنت من ضبط كيس صغير لمادة الكريستال المخدرة".

واضافت "تم اعتقال حائزها والدراجة النارية التي يستقلها بدون أوراق ثبوتية".

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