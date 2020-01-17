منتخبنا الوطني يودع كأس اسيا بهدف في الثانية الاخيرة

2020/01/17 | 19:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادودع منتخبنا الوطني لكرة اليد منافسات بطولة كأس اسيا المؤهلة لكاس العالم من الدور الاول بعد خسارته امام المنتخب الاماراتي بفارق هدف واحد جاء في الثانية الاخيرة من المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة في الكويت.وعلى الرغم من اتجاه المباراة الى نتيجة التعادل (19-19) الا ان المنتخب الاماراتي استغل رمية من مسافة بعيدة لتعانق الشباك العراقية في الثانية الاخيرة من زمن المباراة ، وليحسم الابيض الاماراتي بطاقة التأهل الى الدور الثاني ، فيما تعرض المنتخب العراقي الى خسارته الثانية بعد الاولى امام الكويت في افتتاح البطولة.ووفق هذه النتيجة سيلعب المنتخب العراقي مباراته الثالثة مع منتخب هونغ كونغ لتحسين المراكز دون الدخول مع الفرق المتاهلة الى الادوار النهائية .

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