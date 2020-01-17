نقابة معلمي ذي قار تطالب بحمايتها من الاعتداءات المتكررة

2020/01/17 | 19:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددانت نقابة المعلمين في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، الاعتداء على اجتماع لها، من قبل شباب لا تُعرف أهدافهم، مطالبة القوات الامنية بحماية المدارس والتربويين والطلبة وتأمين مباشرة إدارات المدارس.وقالت النقابة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تدين ما تعرض له مشرفون تربويون ومدراء مدارس وممثلون للنقابة كانوا مجتمعين في قاعة الإعداد والتدريب من قبل شباب لا تُعرف أهدافهم".واعربت النقابة عن أسفها لما تعرضت له مدارس بالمحافظة من "اعتداءات متكررة على مدى ثلاثة أشهر".وطالبت "الحكومة المحلية والقوات الأمنية بأخذ دورها في حماية المدارس والتربويين والطلبة وتأمين مباشرة إدارات المدارس والمعلمين بالدوام حسب الاتفاق الذي تم مع المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي".

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