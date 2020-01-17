2020/01/17 | 19:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

براين هوك: طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية ف

اخبار مباشرة

براين هوك: طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (براين هوك: طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (براين هوك: طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).