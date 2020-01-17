2020/01/17 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | هوك لخامنئي: استمراركم في تهديد العالم سيزيد من عزلتكم

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