نافين، اول ايزيدية تصبح لاعبة كرة قدم محترفة بشكل رسمي

2020/01/17 | 19:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو اعلنت لاعبة الفرق الشعيبة “نافين سعيد قاسم” بشكل رسمي عبر “ايزيدي 24 ” انضمامها لنادي دهوك الرياضي ضمن الفريق النسوي لكرة القدم وكانت قد وقعت أوراق العقد يوم أمس.وقالت اللاعبة نافين ل “ايزيدي 24″، انها وقعت أوراق العقد بشكل رسمي يوم أمس 16 كانون الثاني 2020، واضاف انه طالما …

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