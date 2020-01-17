مقرب من السيد الصدر يعلق بشأن التظاهرات المليونية

2020/01/17 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة، بشأن "التظاهرات المليونية" المزمع انطلاقها يوم الجمعة القادم....

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