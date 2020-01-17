2020/01/17 | 19:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان: اربيل ..مشادات كلامية ومشاحنات بين أعضاء الاتحاد في الاجتماع قد تنسف خارطة الطريق المتفق عليها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحدث الان: اربيل.. مشادات كلامية ومشاحنات بين أعضاء الاتحاد في الاجتماع قد تنسف خارطة الطريق المتفق عليها) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحدث الان: اربيل.. مشادات كلامية ومشاحنات بين أعضاء الاتحاد في الاجتماع قد تنسف خارطة الطريق المتفق عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).