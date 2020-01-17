فساد الفياض تبعده عن تقلد اكبر وزارة بالعراق مؤقتا

2020/01/17 | 19:27 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- ربما من محاسن الصدف او قد يكون من الامور التي انقذت اكبر وزارة من الفساد خلال هذه الفترة هو قيام وزير النفط ثامر الغضبان باستبدال قراره بتوكيل الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة الموسوي، بدلا عنه بالوكيل الثاني حامد يونس صالح الزوبعي خلال تمتع الوزير باجازة 14 يوم.وقد ياتي قرار ...

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