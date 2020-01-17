العراق يحتل المركز الـ12 عربياً في حجم الدّين

2020/01/17 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر معهد التمويل الدولي من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيرًا، إلى أنّ حجمَ الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.وقال المعهد في تقرير نشره اليوم الجمعة واطلعت عليه"كلكامش برس"، إنّ حجمَ الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث من 2019 بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من 2018، وسط توقعات أن يستمرَّ في النمو.وكمؤشر على خطورة المسألة، قال المعهد، إنّ حجمَ الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربعِ الثالث سجل 322%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.وبحسب الجدول، فقد ظهر العراق في المرتبة الـ12 من حيث نسبة حجم الدين العام كنسبةٍ مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فيما حلّ السودان في المرتبة الأولى عربيًا.وجاء ترتيب الدول العربية على الشكل التالي:

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