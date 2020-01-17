بعد توقّفٍ مؤقّت.. المنظّمات الدَّوليّة تسـتأنف نشاطها في المناطق المُحرّرة

2020/01/17 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بعد توقّفٍ مؤقّت على إثر التهديدات الإيرانية باستهداف رعايا #الولايات_المتحدة وتوتر الأوضاع في محافظات جنوب ووسط العراق، عادت المنظمات الدولية باستئناف أعمالها في المناطق المحررة.رئيس منظمة […]

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