مجزرة كاورباغي في كركوك

2020/01/17 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مجزرة كاورباغي هي المجزرة الثانية في كركوك وقبلها كانت مجزرة جيش الليفي وهي الاولي عام ١٩٢٤في الصوب الكبير نتيجة خلاف بين احد الباعة وبعض من الجنود من الارمن وتطور […]

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