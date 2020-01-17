استقالة جماعية لاتحاد الكرة مقابل تنازل درجال عن الدعاوي القضائية

2020/01/17 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت مصادر رياضية مطلعة ان اجتماع اربيل اليوم الجمعة تمخض عن الاتفاق على تقديم اعضاء اتحاد الكرة استقالة جماعية، مقابل تنازل عدنان درجال عن الدعاوى التي رفعها ضد اعضاء الاتحاد.وذكرت المصادر ان رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية عباس عليوي قد كفل استقالة اعضاء الاتحاد مقابل غلق جميع القضايا المكفولة.واشارت الى درجال كان […]

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