أفضل 10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

2020/01/17 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر موقع تركي، تقريرا صحيا، استعرض فيه أبرز الأطعمة التي تساهم وبشكل كبير في تخفيف الوزن لدى الأشخاص.وقال موقع “نساء ونساء” في تقرير، إن أنواع الأغذية كافة تؤثر على عملية “الأيض” بشكل مختلف، كما أن بعض الأطعمة بغض النظر عن قيمة سعراتها الحرارية، فإنها تساعد على فقدان الوزن.ونقل الموقع عن أخصائي […]

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