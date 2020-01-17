2020/01/17 | 19:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوقفت شركة فيسبوك خطط وضع الإعلانات في تطبيق “واتساب” بعد شكاوى من مستخدمين.وقالت مصادر في عالم التقنية، إن “شركة فيس بوك توقف خططا لوضع إعلانات في تطبيق “واتساب” بعد ردود فعل غاضبة من قبل المستخدمين حيث أفادت تقارير بأن الشركة قامت بحل الفريق الذي يعمل على دمج الإعلانات في التطبيق”.شركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة فيسبوك توقف الإعلانات على تطبيق “واتساب” لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة فيسبوك توقف الإعلانات على تطبيق “واتساب” لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).