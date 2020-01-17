بعد الصين.. العراق يفاتح 3 دول لتوقيع اتفاقات شراكة

2020/01/17 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، مفاتحة ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الاتفاق الذي جرى مع الصين.

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