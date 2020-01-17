راموس يغيب عن ريال مدريد أمام إشبيلية

2020/01/17 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يغيب عن مواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني

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