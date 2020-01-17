2020/01/17 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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الاعلام الأمني يعلن مقتل احد اهم الإرهابيين بعد اشتباكات استمرت لـ4 ساعات في بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على خلية إرهابية في الموصل.

وجاء في بيان للاستخبارات انه "بعملية نوعية اتسمت بالجرأة، ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبا

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، عن القاء القبض على متهم بسرقة 24 شبكة انترنت في قضاء القرنة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد تسجيل عدة سرقات لشبكات الانترنت في مناطق قضاء القرنة، تمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام الق

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