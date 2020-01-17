2020/01/17 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم اتحاد الكرة استقالته بضمانة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، مقابل تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن كل الدعوى المقدمة ضد الاتحاد.وقال مصدر لـ”يس عراق” ،إن “عليوي ضمن الاتحاد بتقديم الاستقالة بعد الذهاب الى المحكمة وتنازل عدنان درجال عن كل الدعاوى بما في ذلك قضية حبس امين سر الاتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتحاد كرة القدم العراقي يقدم استقالة جماعية مشروطة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتحاد كرة القدم العراقي يقدم استقالة جماعية مشروطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).