بابا الفاتيكان يقدم هدية للاعب روما المصاب

2020/01/17 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيكولو زانيولو لاعب روما المصاب يحصل على هدية مميزة من بابا روما

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