النصر يتخطى العدالة ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

2020/01/17 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر يفوز على العدالة ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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