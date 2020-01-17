الكشف عن سبب تأخر البنتاغون الاعتراف بإصابة 11 جنديا في عين الاسد!

2020/01/17 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في الجيش الأمريكي سبب تأخر وزارة الدفاع "البنتاغون" في الاعتراف بإصابة 11 جنديا امريكيا في قاعدة عين الاسد بالعراق....

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