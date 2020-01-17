رئيس التحالف بديالى يصدر بيانا بشأن تعرض منزل احد نواب سائرون لتفجير ليلة امس

2020/01/17 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس تحالف سائرون بديالى يصدر بيانا بشأن تعرض منزل احد النواب لتفجير ليلة امس

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