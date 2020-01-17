متظاهرو بغداد يطالبون الأمم المتحدة بتوفير الحماية لهم

2020/01/17 | 20:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق في ظل استمرار قمع الاحتجاجات في #العراق الذي تمارسه جهات يلقبها العراقيون بـ”الطرف الثالث” في إشارةٍ إلى الميليشيات الموالية لإيران والداعمة للحكومة، وجّه متظاهرو #بغداد رسالة إلى […]

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