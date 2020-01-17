2020/01/17 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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الامن يعلن الإطاحة بشقيق مفتي داعش ’’شفاء النعمة’’ في ايمن الموصل

بغداد اليوم- بغداد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف، اليوم الجمعة، ان هناك مجموعة من المخربين يهاجمون الحواجز في جسر السنك والقوات الأمنية تحاول منعهم بالمواد غير المميتة.

ونقلت قناة العراقية ’’شبه ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على خلية إرهابية في الموصل.

وجاء في بيان للاستخبارات انه "بعملية نوعية اتسمت بالجرأة، ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبا

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