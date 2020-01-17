الوكالة الفرنسية: العراق يحذر من “الانهيار” إذا كان ترامب يحجب أموال النفط

2020/01/17 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن حوالي 35 مليار دولار من عائدات النفط محفوظة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، مما يعني أن تهديد واشنطن بتقييد الوصول يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة.الخشية من الانهيار الاقتصادي ويقول المسؤولون العراقيون للوكالة الفرنسية، إن حوالي 35 مليار دولار من عائدات […]

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