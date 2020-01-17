2020/01/17 | 20:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم القائد العام: مخربون يهاجمون الحواجز في السنك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم القائد العام: مخربون يهاجمون الحواجز في السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).