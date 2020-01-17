العراق في أسوأ مراتب خدمة الانترنت عالميا

2020/01/17 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحدد موقع "سبيد تست"، اليوم الجمعة، الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الإنترنت الأرضي الفائق السرعة ADSL، وذلك خلال شهر كانون الأول الماضي.وبحسب الموقع فان العراق احتل المركز 107 بنحو 23.13 ميغا من اصل 177 دولة مشاركة في التصنيف.وجاءت الإمارات في رأس قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الإنترنت بنحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا.وأحتلت قطر المركز الـ40 بنحو 73.94 ميغا، تلتها الكويت في المركز 44 مسجلة 65.92 ميغا، وحلت السعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميغابت.وحصدت الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميغا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، أعقبها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، تلته مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا.واحتلت المغرب في المركز 122 مسجلة 18.52 ميغا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا فى المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا.واقتنصت تونس المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلتها سوريا فى المركز 165 بنحو 7.31 ميغا، وجاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و174 بسرعات 4.39 و 3.92 ميغابت على التوالي.

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