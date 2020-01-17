سهيل قبلان - دوام الصداقة مع الواقع القائم بمثابة جريمة

2020/01/17 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تتجسد مشكلة الشعب الاسرائيليفي تعميق الصداقة مع الواقع القائم وترسيخه دون السعي الى ازالة اسبابه الكارثية والواضحة وبذلك يجني على نفسه وهو اشبه بمن يحفر قبره بيده, متجاهلا السؤال الصارخ بقوة والمدوي في كل الانحاء من الواقع نفسه والقائل الى متى ساستمر بكل باعتي وقبحي وانانيتيفيا ايها الانسان استجب للدعوة الالهية الواضحة وغير ما بنفسك من حب الذات وضغائن واحقاد وكف عن دعم الباطل والفساد واللصوصية ومع......

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