سعيد علام - الصراع على السُلطة المدنية، فى مصر!

2020/01/17 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام ليس من المبالغة فى شئ، إذا ما قلنا أن التاريخ الحقيقي لمصر، منذ منتصف القرن الماضي، يمكن تلخيصه فى كونه تاريخ صراع المؤسسة العسكرية الضاري، للسيطرة على المجتمع المدني، فمنذ إستيلاء الضباط على السلطة فى مصر عام 1052، لم تهدأ يوماً معاركهم لانتزاع ولإحكام سيطرتهم على كل السلطات، "المساحات"، الصلاحيات التى كان يتمتع بها المجتمع المدني المصري قبل 1952، إنه صراع بين المؤسسة العسكرية وبين مؤسسات المجتمع......

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