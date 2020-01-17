"سوريا الديمقراطية" ترد على لافروف: تقاريرك غير دقيقة

2020/01/17 | 20:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- ردت قوات سوريا الديمقراطية على تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بخصوص انباء عن اطلاق سراح معتقلين للتنظيم مقابل سعر معين.

وجاء الرد تعقيبا على تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الذي قال ان "هناك مسلحين يهربون من مراكز الاحتجاز تحت سيطرة قوات "قسد" شرق سوريا، مشيرا إلى أن "موسكو تتحقق من أنباء أن "قسد" تطلق سراح إرهابيين لقاء سعر معين".

وجاء في بيان لقوات سوريا الديمقراطية "نؤكد بأن التقارير التي اطلع عليها السيد لافروف غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي داعش المعتقلين لدى قواتنا".

واشار البيان الى ان هناك "تواصل مع كل الدول ذات العلاقة في هذا الملف بما فيهم روسيا الاتحادية، و كل الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا لديهم سجلات اسمية دقيقة".

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ان "هناك تنسيقا شبه يومي بين "قسد" والجهات الدولية وبينها الولايات المتحدة وروسيا بصدد مصير معتقلي "داعش".

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر "نجحنا في إدارة هذا الملف بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، رغم الإمكانيات المحدودة والتهديد الذي تشكله تركيا على سلامة وأمن مراكز الاحتجاز".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية الاف المعتقلين من عناصر تنظيم داعش فيما ترفض معظم الدول تسلم مواطنيها، ويقول مسؤولو الادارة الذاتية ان هؤلاء المعتقلين يشكلون عبئا ثقيلا على كاهل الادارة.





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