عقوبات امريكية وعقبات عراقية

2020/01/17 | 20:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي ما الذي يجعل العقوبات الامريكية على العراق غير واقعية ؟ الاسباب جمة وغفيرة ،لكن شيئا واحدا لابد من وضعه في الحسبان وهو الكفيل بجعل العقوبات الامريكية مجرد تهويل […]

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