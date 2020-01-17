تواصل الاحتجاجات بالحديدة تنديدا باغتيال الفريق سليماني ورفاقه

2020/01/17 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديدة (العالم) ‏17‏/01‏/2020 - شهدت العديد من مساجد مدينة الحديدة غرب اليمن وقفات احتجاجية ضد الغطرسة الامريكية في المنطقة منددين بالعمليات الارهاب...

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