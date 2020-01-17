2020/01/17 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم تنشر وثيقة استقالة اتحاد كرة القدم

بغداد اليوم / خاص

كشف عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي محمد خلف اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، عن تقديم اتحاد الكرة استقالته بضمانة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، مقابل تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن كل الدعوى المقد

بغداد اليوم-متابعة

تواجد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل يومٍ على مباراة إشبيلية التي تجمعهما مساء غداً السبت، المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أول مب

بغداد اليوم - متابعة

وضع الدولي البرازيلي نيما ردا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان، شرطًا مثيرًا من أجل الموافقة على تمديد التعاقد مع نادي العاصمة الفرنسية، في ظل التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبل قائد السيليساو.

وأكد نيمار أنه لا يم

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